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15:20, 11 апреля 2023Спорт

Тренер назвал эффективные упражнения на мышцы спины и груди

Тренер Разваров посоветовал выполнять упражнения с эспандером для прокачки мышц спины

Фото: Undrey / Shutterstock.com / Fotodom

Фитнес-тренер Дмитрий Разваров назвал эффективные упражнения на мышцы спины и груди. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист рекомендовал делать упражнения с ленточным эспандером. Для прокачки мышц спины Разваров предложил выполнять тягу к поясу двумя руками. Исходное положение — немного согнутые в коленях ноги расставлены чуть шире плеч, спина наклонена вперед, эспандер взят в руки и снизу зафиксирован под стопами. Необходимо одновременно поднимать руки локтями вверх до уровня выше спины, а затем опускать вниз.

Для прокачки мышц груди Разваров посоветовал следующее упражнение. Исходное положение — стоя, взятый в руки эспандер заведен за спину на уровне лопаток, локти согнуты. Далее одновременно выпрямляйте руки вперед, натягивая экспандер, после чего возвращайтесь в исходное положение.

Ранее Разваров раскрыл эффективное упражнение с эспандером на пресс. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, эспандер заведен за спину на уровне плеч, руки вытянуты вверх так, чтобы эспандер натянулся. Далее необходимо выполнять подъемы корпуса, при этом руками тянуться к коленям.

Дарья Коршунова
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