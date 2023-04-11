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23:13, 11 апреля 2023Интернет и СМИ

«ВКонтакте» лидировала по ежедневной аудитории в марте

«ВКонтакте» лидировала по ежедневной аудитории в марте, опередив Telegram и YouTube

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Социальная сеть «ВКонтакте» лидировала по ежедневной аудитории в марте — в России она превысила 53 миллиона человек, опередив Telegram и YouTube. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Mediascope.

По данным исследований, ежедневная аудитория «ВКонтакте» составила 53,3 миллиона человек, Telegram — 50,9 миллиона человек, а видеохостинга YouTube — 50,7 миллиона пользователей.

Однако по месячной аудитории YouTube по-прежнему значительно опережает и «ВКонтакте», и Telegram — 93 миллиона пользователей против 86,9 миллиона и 76 миллионов пользователей соответственно.

У «Одноклассников» ежедневная аудитория составляет 20,8 миллиона пользователей, у TikTok — 32,2 миллиона человек.

Ранее в «VK Музыке» появился новый раздел «Подкасты» — теперь в сервисе можно слушать шоу развлекательного и научного формата.

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Юлия Мискевич
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