Названы условия перехода России и Белорусии на единую валюту

Депутат Арефьеф заявил о необходимости единой валюты для России и Белорусии

В переходе России и Белорусии на единую валюту существует ряд сложностей, к примеру, странам необходимо будет перейти на единый формат ценообразования, выбрать общую валюту и прочее. Вместе с тем, подобный шаг необходим и позволит упростить торговые отношения между странами. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.

«Единая валюта нужна, но по опыту Евросоюза мы видим, что на это требуется достаточно большой адаптационный период, ведь ценообразование в России и в Белорусии разное. Контроля за ценами в России нет, а в Белорусии есть контроль за предельно допустимыми. У них конкуренция находится под контролем государства, у нас в ценах полный произвол. Так что нам потребуется где-то год-два для того, чтобы потихоньку переключить все товары на новые цены по новой валюте», — сказал Арефьев.

Другой важной задачей, которую предстоит решить, Арефьев считает выбор общей валюты, в которой будут производиться расчеты.

В любом случае, над созданием общей валюты надо работать обеим странам. С ней будет легче торговать. Сложности, конечно, есть, но они преодолимы Николай Арефьев депутат Госдумы

Депутат напомнил, что, отказавшись от американского доллара как от токсичной валюты, страны приняли решение торговать в национальных валютах, но это тоже повлекло за собой ряд неприятных последствий.

«Мирового хождения наши валюты не имеют, мы можем использовать их только в расчетах между собой. Получается в итоге избыточная денежная масса либо у нас, либо у них. Поэтому и необходимо перейти на одну общею валюту», — добавил Арефьев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что странам БРИКС необходима единая валюта для того, чтобы не полагаться на страны Запада и принадлежащие им финмеханизмы. Он также выразил опасения по поводу недальновидной политики Запада в вопросах финансов.