Небензя заявил, что поставляемое Киеву западное оружие «всплывает» в Европе и Африке

Поставляемое Западом Киеву оружие уже стало появляться в государствах Европы и Африки. На это в ходе заседания Совбеза ООН указал постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, накачка Украины оружием приводит к его попаданию на черные рынки и в руки оргпреступности и террористов. Теперь же, добавил дипломат, это подтверждается фактами и признается представителями европейской полиции.

Накануне Небензя отметил, что скрытая передача Западом оружия через третьи страны делает сферу экспорта вооружений менее прозрачной.

Ранее действующий боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что Киев поставляет западное оружие на черные рынки в промышленных масштабах. По его словам, была придумана «шикарно замученная схема», в которой могут быть задействованы представители украинского генералитета и гражданские высокие чины.