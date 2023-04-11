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10:26, 11 апреля 2023Спорт

Стали известны планы «Зенита» в случае ухода натурализованных бразильцев

«Чемпионат»: «Зенит» может подписать Пиняева и Тюкавина в случае ухода Малкома и Клаудиньо
Малком и Клаудиньо

Малком и Клаудиньо. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Стали известны планы «Зенита» на случай ухода натурализованных бразильцев Малкома и Клаудиньо. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Петербургский клуб рассматривает вариант с подписанием контрактов летом с нападающими «Локомотива» Сергеем Пиняевым и форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным. «Тюкавин не очень доволен своим положением в "Динамо", так как не является стабильным игроком стартового состава. Пиняева же "Зенит" может забрать за фиксированную сумму отступных», — отметил источник.

24 февраля стало известно, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо сменили гражданство на российское. Бывший нападающий сборной России Ари рассказал, что в Бразилии осудили спортсменов, когда узнали об их решении.

«Зенит» с 54 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда является действующим чемпионом страны.

Дарья Коршунова
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