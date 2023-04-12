Во Франции пожаловались на избиение журналистов полицейскими в ходе протестов

Группа евродепутатов от Франции пожаловалась на избиения журналистов полицейскими

Французские полицейские злоупотребляют своей властью и применяют физическое насилие в отношении журналистов, освещающих проходящие в стране протесты против пенсионной реформы, заявила группа членов Европарламента (ЕП) от Франции. Соответствующий текст их обращения к Еврокомиссии (ЕК) с призывом отреагировать на ситуацию поступил в распоряжение «Ленты.ру».

«Вот уже несколько недель во Франции миллионы людей проводят мирные демонстрации против введения реформы, которая на два года повышает установленный законом возраст выхода на пенсию несмотря на то, что эта реформа крайне непопулярна и не была одобрена Национальным собранием (парламентом Франции — прим. "Ленты.ру")», — напомнили депутаты Манон Обри, Лейла Шаиби и Марина Мезюр.

Парламентарии отметили, что продолжающиеся манифестации отмечены «многочисленными случаями насилия со стороны полиции и глубоким политическим кризисом». Они также указали на важную роль журналистов, которые, по их словам, не только гарантируют свободу слова и мнений, но и устанавливают подотчетность государственных органов власти.

Однако «Репортеры без границ» и Национальный союз журналистов осудили шокирующую волну нападений на журналистов — от оскорблений до избиений — со стороны полиции. Журналистов веб-сайта Le Média душили, а затем взяли под стражу, журналиста Реми Бюзина из Brut выбрали (из толпы — прим. «Ленты.ру») и избили сотрудники полиции, а Амара Тауали из Loopsider преднамеренно вытолкнули и распылили слезоточивый газ. Все (…) нападения, похоже, были преднамеренными Манон Обри, Лейла Шаиби и Марина Мезюр депутаты Европарламента от Франции

Так, они спрашивают ЕК о том, планирует ли она реагировать на нарушения европейского законодательства во Франции, в частности, инициировать в отношении страны так называемую «процедуру нарушения».

«Обеспокоена ли Еврокомиссия по поводу этих нападений на свободу прессы? Следит ли она за ситуацией? Будет ли она рассматривать возможность запуска процедуры нарушения, если есть подозрения, что Франция нарушает законодательство ЕС?» — говорится в их обращении к Еврокомиссии.

Ранее Обри, Шаиби и Мезюр жаловались Еврокомиссии на действия французских правоохранителей, которые, как отметили парламентарии, устраивают «полицейские репрессии» в отношении протестующих против пенсионной реформы граждан, а злоупотребления полицейских, по словам членов ЕП, включают акты физического и сексуализированного насилия.

В конце октября 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Он добавил, что к 2027 году Франции потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий. Проект пенсионной реформы, которую продвигает Макрон, предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.

В связи с этим начиная с конца января в стране проходят массовые уличные протесты против пенсионной реформы. 31 января на митинги вышли почти три миллиона человек. На фоне происходящего рейтинг президента Эммануэля Макрона упал до рекордного минимума. Уточнялось, что работой французского лидера довольны лишь 28 процентов опрошенных.