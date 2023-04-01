В ЕП пожаловались на полицейскую жестокость к митингующим во Франции

Группа евродепутатов от Франции пожаловались на «полицейские репрессии» в ходе протестов

Французские правоохранители устраивают «полицейские репрессии» в отношении протестующих против пенсионной реформы граждан, злоупотребления полицейских включают акты физического и сексуализированного насилия, заявила группа членов Европарламента от Франции. В соответствующем обращении парламентариев к Еврокомиссии, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», депутаты призвали ЕС обратить внимание на преступления стражей порядка.

«Вот уже несколько недель во Франции миллионы людей проводят мирные демонстрации против введения реформы, которая на два года повышает установленный законом возраст выхода на пенсию несмотря на то, что эта реформа крайне непопулярна и не была одобрена Национальным собранием (парламентом Франции — прим. "Ленты.ру")», — напомнили депутаты Манон Обри, Лейла Шаиби и Марина Мезюр

В тексте их письма говорится о том, что правительство поощряет «насильственные и беспорядочные полицейские репрессии».

«С четверга, 16 марта, по субботу, 18 марта, 425 протестующих были взяты под стражу, 52 из них привлечены к ответственности. Из числа лишенных свободы 87 % были задержаны безосновательно, как, например, двое 15-летних австрийских подростков, которые находились в Париже на школьной экскурсии. Более того, в Нанте сотрудники полиции совершили сексуализированное насилие в отношении студентов и изнасиловали одну из них во время ареста», — заявили парламентарии.

По всей Франции были задокументированы многочисленные, совершенно необоснованные и несоразмерные случаи обвинений в насилии, нападениях, избиениях, окружении протестующих, незаконном обстреле резиновыми пулями и использовании рассеивающих гранат (против протестующих — прим. «Ленты.ру») Манон Обри, Лейла Шаиби и Марина Мезюр депутаты Европарламента от Франции

По факту данных обвинений они обращаются к Еврокомиссии с вопросами о том, следит ли она за ситуации во Франции и рассматривает ли возможность возбуждения дела по факту нарушения прав человека.

«Обеспокоена ли Еврокомиссия этими потенциальными нарушениями основных прав? Следит ли она за ситуацией Рассматривает ли Комиссия возможность возбуждения дела о нарушении в случае нарушения Хартии Европейского союза по правам человека?» — спросили они у ЕК.

В конце октября 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Он добавил, что к 2027 году Франции потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий. Проект пенсионной реформы, которую продвигает Макрон, предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.

В связи с этим начиная с конца января в стране проходят массовые уличные протесты против пенсионной реформы. 31 января на митинги вышли почти три миллиона человек. На фоне происходящего рейтинг президента Эммануэля Макрона упал до рекордного минимума. Уточнялось, что работой французского лидера довольны лишь 28 процентов опрошенных.