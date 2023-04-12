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12:00, 12 апреля 2023Спорт

Роналду попросил руководство «Аль-Насра» уволить главного тренера

Marca: Роналду попросил руководство «Аль-Насра» уволить тренера Гарсию из-за конфликта
Руди Гарсия

Руди Гарсия. Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду попросил руководство клуба уволить главного тренера Руди Гарсию. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, об отставке 59-летнего французского специалиста будет объявлено в ближайшее время. Отмечается, что тренер испортил отношения с игроками команды, а также не оправдал ожидания руководства. Последней каплей стало то, что Гарсия конфликтовал с футболистами прямо в раздевалке.

«Аль-Наср» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 53 очка. Команда отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на три очка.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Анастасия Борисова
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