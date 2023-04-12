Британский тренер назвал слабые стороны Усика

Тренер Шейн Макгиган назвал Дюбуа одним из опаснейших нокаутеров в супертяжелом весе

Шейн Макгиган, тренер британского боксера Даниэля Дюбуа, назвал слабые стороны украинца Александра Усика перед предстоящим поединком спортсменов. Его слова приводит YouTube-канал Boxing UK.

«Он меньше Даниэля. Понимаю, люди могут не согласиться, но Даниэль является одним из опаснейших нокаутеров в супертяжелом весе. Я верю, что он самый опасный», — заявил Макгиган, добавив, что Усик к тому же стал старше с момента последнего выхода на ринг. При этом специалист назвал украинца феноменальным боксером.

3 апреля комитет по чемпионским боям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) обязал Усика сразиться с Дюбуа после срыва боя с британцем Тайсоном Фьюри. Переговоры с Фьюри шли с осени 2022 года, однако боксеры не смогли договориться о распределении гонораров.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе. В активе 25-летнего Дюбуа 19 побед и одно поражение.