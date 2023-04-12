ФБР предупредило об опасности бесплатных зарядок

ФБР призвало владельцев смартфонов не пользоваться USB-зарядками в общественных местах

Размещенные в общественных местах бесплатные USB-зарядки могут быть опасны. Об этом сообщает издание BGR.

С соответствующим предупреждением в своем Twitter выступили представители офиса Федерального бюро расследований США (ФБР) в Денвере. «Злоумышленники придумали способы использования общедоступных USB-портов для внедрения вредоносных программ и программного обеспечения», — рассказали представители ведомства. По их словам, опасность представляют бесплатные зарядные устройства, размещенные в торговых центрах, отелях, аэропортах.

Вместо использования публичных зарядок в ФБР призвали подключать свои гаджеты к личному внешнему аккумулятору или любому подобному устройству. В качестве альтернативы агенты ведомства предложили пользоваться в публичных местах личным адаптером с проводом.

Журналисты BGR обратили внимание, что в Федеральной комиссии по связи США (FCC) также отметили опасность публичных зарядных станций. «Вредоносное ПО, установленное через "грязный" USB-порт, может заблокировать устройство или экспортировать личные данные и пароли непосредственно злоумышленнику», — отметили в организации.

Ранее технический директор ИМБА ИТ Марат Залотдинов заявил, что перепрошивка смартфона может быть опасна. С помощью загруженных на устройство шпионских программ мошенники могут украсть фотографии, контакты, взломать мессенджеры и перехватить сообщения.