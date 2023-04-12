Захарова высказалась о попытках США вмешаться в дело журналиста Гершковича

Захарова заявила, что Россия не потерпит вмешательства США в дело журналиста Гершковича

Попытки вмешательства США в деле американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, которые выражаются в давлении на российские органы власти и суд, являются бессмысленными и бесперспективными, Москва не потерпит подобных действий. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Вашингтону пора усвоить, что мы не потерпим вмешательства в наши внутренние дела и будем действовать исключительно в соответствии с нашими национальными интересами», — заявила дипломат. Она подчеркнула, что к нарушившим законы гражданам США нет и не может быть «особого отношения» со стороны российских властей.

Захарова добавила, что вопрос посещения Гершковича сотрудниками американской дипмиссии будет решен в ближайшее время, «в соответствии с консульской практикой и российским законодательством».

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. Против него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал материалы о предприятии российской оборонной промышленности, составляющие государственную тайну.