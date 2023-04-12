В Молдавии прояснили порядок ношения георгиевской ленты

Конституционный суд Молдавии прояснил ситуацию с запретом георгиевской ленты в стране

Конституционный суд Молдавии не снимал запрет на ношение георгиевской ленты, а лишь прояснил, что правоохранительные органы должны доказать ее использование с преступными целями. Постановление суда публикует РИА Новости.

«Для наказания лица должно быть установлено, что символ использовался с целью оправдания или прославления действий военной агрессии, военных преступлений или преступлений против человечности», — говорится в пояснительной записке.

Также суд Молдавии уточнил, что в настоящее время в законодательстве страны не прописан порядок того, в каких ситуациях полиция может применять наказание. «Государственные органы должны проверить контекст, в котором использовался символ», — сообщает инстанция.

При этом Конституционный суд заметил, что парламент страны вправе принять дополнительные законы, чтобы обеспечить возможность анализа каждого случая использования данной символики.

Ранее председатель суда Домника Маноле заявила, что законы страны не определяют, должно ли ношение запрещенной атрибутики приводить к санкциям. В качестве примера она привела использование изображения георгиевской ленты в научных, учебных или исторических материалах.

В мае 2022 года в Молдавии за ношение георгиевской ленты к административной ответственности привлекли епископа, десять политиков и ряд чиновников.