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21:30, 12 апреля 2023Спорт

Два футболиста «Баварии» подрались в раздевалке после поражения в Лиге чемпионов

Футболисты Баварии Мане и Сане подрались в раздевалке после поражения в Лиге чемпионов
Садио Мане

Садио Мане. Фото: Phil Noble / Reuters

Футболисты «Баварии» Садио Мане и Лерой Сане подрались в раздевалке после поражения от «Манчестер сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, Мане первым ударил Сане по лицу и разбил ему губу. Конфликт между ними начался еще на поле. Спор попал в трансляцию на 83-й минуте встречи. В раздевалке игроков пришлось разнимать партнерам по команде.

Позже корреспондент Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг заявил в Twitter, что, по его информации, в «Баварии» не намерены мириться с поведением Мане. «В лице Тухеля клуб нанял тренера, при котором подобные вещи не должны происходить. Я не думаю, что у Мане есть будущее в "Баварии" после этого сезона», — заявил журналист.

11 апреля «Манчестер Сити» со счетом 3:0 разгромил «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Второй матч команд пройдет 19 апреля в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ксения Курашкина
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