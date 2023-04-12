В МИД России рассказали об угрозах из-за поставок Украине ПЗРК

МИД РФ: поставки Украине ПЗРК грозят безопасности гражданского авиасообщения во всем мире

Из-за поставок на Украину ПЗРК и ПТРК впору ставить вопрос об угрозах безопасности гражданского авиасообщения во всем мире. Об этом РИА Новости рассказали в МИД России.

В дипведомстве объяснили, что западное оружие из-за коррупции на Украине «расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов, экстремистов».

«Скоро впору будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, в том числе над Европой», — подчеркнули в МИД РФ.

В министерстве уточнили, что Евросоюз и его страны-члены совокупно передали Киеву оружия и военной техники более чем на 12 миллиардов евро. Кроме того, государства поставляют тяжелое вооружение, самолеты, танки. Также есть договоренность передать ВСУ до конца года еще один миллион артиллерийских снарядов, указали в дипведомстве.

Как считают дипломаты, «именно из западного оружия, вложенного в руки преступной украинской власти и наемников, происходит уничтожение мирного населения ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей».

11 апреля постпред России при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что поставляемое Западом Киеву оружие уже стало появляться в государствах Европы и Африки.

По его словам, накачка Украины оружием приводит к его попаданию на черные рынки и в руки оргпреступности и террористов. Теперь же, добавил дипломат, это подтверждается фактами и признается представителями европейской полиции.