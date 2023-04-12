МИД России рекомендовал россиянам быть осторожными при планировании путешествий

Захарова порекомендовала россиянам быть осторожными при поездках в недружественные страны

Министерство иностранных дел России советует гражданам страны проявлять особую осторожность при планировании поездок в недружественные страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, ведомство имеет все основания рекомендовать своим гражданам быть бдительнее при организации путешествий в такие государства. «МИД России имеет все основания рекомендовать нашим гражданам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок за рубеж, особенно в недружественные страны», — уточнила она.

Представитель МИД прокомментировала заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена и других официальных лиц к своим согражданам немедленно покинуть Россию. По ее словам, они «лицемерны и двусмысленны». Ранее США призвали американцев покинуть Россию из-за риска мобилизации.