Захарова прокомментировала призывы США к своим гражданам покинуть Россию

Захарова назвала лицемерными призывы официальных лиц США к гражданам покинуть Россию

Призывы госсекретаря США Энтони Блинкена и других официальных лиц Соединенных Штатов к согражданам покинуть территорию Российской Федерации на фоне ситуации с арестом журналиста Эвана Гершковича являются лицемерными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Именно Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами, проживающими в США и третьих странах или временно там находящимися, к которым американские спецслужбы и правоохранители имеют претензии», — прокомментировала дипломат.

Ранее администрация США призвала всех американских граждан покинуть Россию в свете ареста корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Утром 30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге. Журналиста заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности.