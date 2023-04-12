Режиссер Андрей Могучий покинул пост худрука БДТ, который занимал с 2013 года

Российский театральный режиссер и педагог Андрей Могучий покинул пост художественного руководителя Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова (БДТ) в Санкт-Петербурге, который занимал с 2013 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Министерства культуры России.

В Минкульте отметили, что контракт с Могучим закончился 9 апреля.

«Министерством культуры РФ утвержден новый устав Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, в соответствии с которым общее управление театром будет осуществляться директором учреждения», — говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что директор театра Татьяна Архипова продолжит работу в БДТ в соответствии с новым уставом.

Андрей Могучий занимал пост художественного руководителя учреждения с 29 марта 2013 года. В этот период на сцене театра были реализованы такие постановки, как «Что делать» по роману Николая Чернышевского, «Алиса» с участием актрисы Алисы Фрейндлих, «Гроза» по пьесе Александра Островского, «Губернатор» Леонида Андреева и многие другие.

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