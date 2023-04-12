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20:55, 12 апреля 2023Экономика

В Швейцарии отказались от мер по спасению Credit Suisse

Reuters: парламент Швейцарии отклонил пакет мер по спасению банка Credit Suisse

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Парламент Швейцарии отклонил пакет мер по спасению банка Credit Suisse на 109 миллиардов швейцарских франков (120,87 миллиарда долларов), сообщает Reuters.

Отказ парламентариев предоставить финансовые гарантии Credit Suisse, который давно испытывал трудности из-за нестабильного управления, не повлияет на его поглощение более крупным банком UBS. Правительство воспользовалось законом о чрезвычайном положении и приняло законопроект без одобрения законодательного органа. Поэтому сегодняшнее голосование в парламенте является скорее символическим.

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что банкротство Credit Suisse имело бы катастрофические последствия как в Швейцарии, так и на международном уровне. Поэтому власти должны были вмешаться и поддержать стабильность банковской системы. Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер объяснила, что отказ в спасении банка подаст сигнал международному рынку, что финансовая система страны уже не так стабильна.

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План государственной помощи по выкупу Credit Suisse правительство Швейцарии утвердило в конце марта 2023 года. Финансовая поддержка потребовалась после того, как Credit Suisse столкнулся с обвалом акций и оттоком клиентских средств. Банк пытался справиться с проблемами самостоятельно и взять кредит у Центробанка, однако кризис потребовал более радикальных решений.

Правительство Швейцарии лишит правление Credit Suisse невыплаченных премий за 2022 год. Топ-менеджерам первого и второго уровней бонусы урежут на 50 и 25 процентов соответственно. Те же меры применят к премиям, которые будут начислены в 2023-м. В общей сложности около тысячи сотрудников лишатся дополнительных выплат на сумму от 50 до 60 миллионов швейцарских франков (от 55,3 до 66,3 миллиона долларов).

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Вячеслав Агапов
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