Суд заочно арестовал одного из соучастников атаки в Брянской области

Суд в Москве заочно арестовал одного из соучастников атаки в Брянской области Огурцова

Басманный суд Москвы заочно арестовал одного из соучастников нападения на приграничные села Брянской области Алексея Огурцова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию соответствующего судебного решения.

Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции в Россию, либо с момента его задержания. Ранее ему было заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте оружия и незаконном обороте взрывчатых веществ. Он был объявлен в международный розыск.

Согласно судебному решению, вина Огурцова в указанных преступлениях подтверждается протоколами осмотров места происшествий, предметов и документов, показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями судебных экспертиз, протоколами осмотра трупов.

26 марта МВД России объявило в розыск предполагаемого участника атаки на село в Брянской области Кирилла Канахина. Также в розыск объявлен предполагаемый организатор атаки Денис Капустин, которого ранее внесли в список террористов и экстремистов.

Атака украинской диверсионно-разведывательной группы на Брянскую область произошла 2 марта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что нападавшие обстреляли легковую машину, в результате чего погиб один человек. Один ребенок получил ранение, он был госпитализирован. Позже выяснилось, что диверсанты стреляли из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми.