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05:19, 12 апреля 2023Россия

Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области уничтожены два опорных пункта войск Украины – МО РФ

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Российские подразделения в Запорожской области уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожено около 10 украинских военных. Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» полковник Александр Гордеев.

По его словам, опорные пункты и солдаты ВСУ были уничтожены в районах населенных пунктов Гуляй Поле и Луговское. Также на запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки «Восток» уничтожены пикап и три бойца мобильной огневой группы противника. Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Лелека», а огнем из стрелкового оружия сбиты два БПЛА типа «крыло».

Кроме того, на южно-донецком направлении отражен ракетный удар ВСУ, зенитные ракетные комплексы С-300 и «Бук» сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, отчитались в Минобороны России.

Ранее командир подразделения ПВО сообщил, что в течение месяца только на одном из участков в Запорожской области было уничтожено десять воздушных целей. Военный предположил, что в последующем его подразделению «предстоит много работы» по защите городов Запорожья.

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Марина Совина
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