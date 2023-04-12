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12:51, 12 апреля 2023Россия

В Кремле объяснили скорость принятия закона об электронных повестках

Песков: скорость принятия закона об электронных повестках обусловлена его важностью

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Скорость, с которой был принят закон об электронных повестках, обусловлена важностью вносимых изменений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Во вторник, 11 апреля, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о новых правилах призыва в армию.

По словам Пескова, «все подобные документы сейчас чрезвычайно важны». Депутаты воспринимают их как первоочередные и срочные, добавил он. Пресс-секретарь посоветовал обратиться в Госдуму за дополнительными разъяснениями.

Новые правила призыва на военную службу предусматривают, в частности, рассылку повесток онлайн. Электронные уведомления будут иметь такую же юридическую силу, что традиционные повестки.

Кроме того, закон предусматривает введение дополнительных ограничений для уклонистов. По словам председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова, речь идет об ограничении права на управление транспортным средством и ограничении права на открытие ИП. Помимо этого, предусмотрены ограничения на сделки с недвижимостью, находящейся в собственности уклонистов.

Совет Федерации рассмотрит принятый нижней палатой закон на пленарном заседании 12 апреля.

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Алан Босиков
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