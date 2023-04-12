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13:42, 12 апреля 2023Россия

Атаку на российский свинокомплекс и гибель почти 200 свиней подтвердили

В компании «Агро-Белогорье» подтвердили обстрел свинокомплекса в Белгородской области

Фото: Telegram-канал SHOT

Информацию о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали свинокомплекс в Белгородской области, подтвердили в компании «Агро-Белогорье». Об этом сообщает РИА Новости.

Там заявили о гибели 178 свиней, подчеркнув, что никто из сотрудников свинокомбината не пострадал.

Об атаке на российский свинокомплекс сообщили в среду, 12 апреля. Утверждалось, что его территорию сначала атаковал дрон-камикадзе, затем она была обстреляна. Погибли почти 200 свиней, еще 150 животных оказались ранены.

Впоследствии в сети появились кадры последствий обстрела. На них видны посеченные крыши и здания, а также мертвые животные внутри комплекса.

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Анастасия Шейкина
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