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15:08, 12 апреля 2023Среда обитания

В Минстрое заявили о риске потери городов из-за нехватки жилья

Глава Минстроя Файзуллин: Россия может потерять города из-за нехватки новостроек
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия может потерять некоторые города из-за нехватки нового жилья. О таком риске заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин, передает РБК.

По словам министра, более 600 из 1117 российских городов имеют очень низкий объем ввода новостроек. В этих городах не работают финансовые инструменты, которые стимулируют приобретение жилья.

Файзуллин подчеркнул необходимость проработать меры, способные исправить ситуацию. «Если мы этого не сделаем, мы просто через какой-то период эти города потеряем, а там живут наши люди», — заключил глава министерства во время Ясинской международной научной конференции .

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Файзуллин также предложил застройщикам снизить цены на жилье ради повышения покупательского спроса. Министр считает, что у российских девелоперов имеется такая возможность. Он также напомнил, что почти 80 процентов жилья в стране продается с помощью льготной ипотеки.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России нужно снизить риски, связанные с затовариванием рынка недвижимости. Глава государства добавил, что в стране необходимо обеспечить устойчивое долгосрочное развитие строительного сектора.

Александра Качан
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