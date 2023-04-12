В России сравнили «Корнет» с американским Javelin

Полковник Баранец назвал американский ПТРК Javelin капризным оружием

Дальность стрельбы российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» в два раза выше, чем у американского ПТРК Javelin. Полковник в отставке Виктор Баранец сравнил комплексы в эфире радио Sputnik.

«ПТРК Javelin — это невероятно капризное оружие. Во-первых, боеголовку этого противотанкового комплекса надо поддерживать при определенной температуре. И тут начинается возня — надо смотреть за температурой, а в боевых условиях это не всегда удается. Во-вторых, если будет идти густой дождь или снег, стоять туман, то Javelin уже "слеп"», — сказал Баранец.

Он добавил, что российские танки оснащены системой, позволяющей прикрывать их завесой, которая делает машину невидимой для Javelin. Баранец подчеркнул, что «Корнет», который ориентируется на тепловое излучение цели, может поразить танк в любую погоду.

По его словам, формируемые в российских войсках группы, предназначенные для борьбы с поставляемыми Киеву странами Запада танками, будут комплексными. В них могут войти расчеты ПТРК, гранатометчики и ударные дроны.

Ранее издание Newsweek писало, что в России готовят подразделения с ПТРК «Корнет» для борьбы с западными танками на Украине.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что ПТРК «Корнет», ракеты «Вихрь» и «Атака» смогут эффективно поражать танки Leopard 2 немецкого производства.