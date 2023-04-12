Врач-терапевт Елена Малышева призвала не использовать препараты не по назначению

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева предупредила о смертельной опасности самолечения. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она призвала не использовать препараты не по назначению. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Капельницы не ставятся дома, капельницы ставятся в больнице. Самолечение — это опасно», — сказала Малышева, говоря о гибели студентки медвуза после приема иммунного препарата «Лаеннек» без назначения врача. Она также подчеркнула, что студенты мединститутов еще не являются специалистами.

Доктор отметила, что «Лаеннек» часто используется россиянами не по прямым показаниям, что категорически не рекомендуется делать. «Его обожала вся наша так называемая богема — люди, увлеченные биохакингом (улучшением работы организма с помощью медицинских препаратов — прим. "Ленты.ру"), как лекарство для продления жизни, красоты», — рассказала она. Однако, по словам Малышевой, доказательств того, что препарат действительно улучшает работу иммунной системы и продлевает жизнь, нет.

О смерти студентки пятого курса Сеченовского университета после приема препарата для повышения иммунитета, который она приобрела без назначения врача, сообщалось в конце марта. Девушка попала в реанимацию токсикологического отделения одной из московских больниц. Несмотря на усилия врачей, она скончалась. После гибели студентки следователи начали проверку.