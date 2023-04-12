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09:04, 12 апреля 2023Культура

Два российских сериала обошли приквел «Игры престолов» по пиратским ссылкам

РБК: «Тайны следствия» и «Ментовские войны» обошли «Дом дракона» по пиратским ссылкам

Кадр: сериал «Тайны следствия»

В начале 2023 года два российских сериала — «Тайны следствия» и «Ментовские войны» — возглавили рейтинг фильмов и сериалов по количеству ссылок, размещенных на пиратских ресурсах. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании ContentScan, занимающейся защитой аудиовизуального контента от нелегального распространения.

В первом квартале аналитики выявили в сети почти 64 тысячи ссылок на пиратские ресурсы, где были доступны для просмотра и скачивания «Тайны следствия», а также 52 тысячи ссылок с «Ментовскими войнами». Российские сериалы по числу нелегальных ссылок обошли даже приквел «Игры престолов» — «Дом дракона», который был доступен на 36 тысячах пиратских сайтов.

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В топ-10 по количеству найденных ContentScan пиратских ссылок по итогам первого квартала 2023 года вошли российские сериалы «Водоворот» (24 тысячи ссылок) и «Ликвидация» (24 тысячи ссылок), а также российско-украинский сериал «По законам военного времени» (22 тысячи ссылок). При этом в начале 2022 года в десятке лидеров на пиратских ресурсах были лишь иностранные фильмы и сериалы, а самих ссылок было на порядок больше.

По данным онлайн-сервиса «Кинопоиск», в 2022 году россияне интересовались сериалами на 27 процентов реже, чем годом ранее, однако в этом году внимание граждан к этому виду контента восстановилось. Согласно подсчетам, сериалы за 2022 год набрали примерно 365 тысяч баллов интереса, что на 27 процента меньше, чем в 2021 году. Интерес к сериалам у россиян в целом начал возвращаться в сентябре 2022 года и в феврале 2023 года почти восстановился.

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Марина Совина
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