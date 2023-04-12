В Госдуме высказались о судьбе Сапеги при экстрадиции в Россию

Депутат Чепа не исключил условно-досрочного освобождения Софьи Сапеги

К россиянке Софье Сапеге, осужденной и отбывающей шестилетний срок в Белоруссии, может быть проявлено снисхождение со стороны российского суда в случае, если удастся перевести ее на территорию России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Конечно, есть шанс, что Софью вернут в Россию. Шанс всегда есть. Если это произойдет, то, в соответствии с договоренностями между Россией и Белоруссией, ее ждет суд. Именно суд должен будет квалифицировать ее преступления и определить дальнейшую судьбу», — сказал политик.

Приговор Софье был вынесен в мае 2022 года, девушка уже успела отбыть часть срока в чужой стране. Ввиду этого Чепа не исключил возможность снисхождения к девушке российского суда.

«К ней может быть проявлено снисхождение. Есть ведь и условно-досрочное освобождение. Все будет зависеть от закона, от поведения Софьи», — объяснил Чепа.

Ранее Софья Сапега дала согласие на экстрадицию в Россию. Сейчас организацией ее перевода занимаются российские и белорусские правоохранители.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет, на котором они летели в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске, оба были задержаны оперативной группой Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии. 6 мая 2022 года Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. В декабре 2021 года россиянка просила президента Белоруссии Александра Лукашенко помиловать ее.