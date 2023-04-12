Мужчина купил в магазине связку бананов и нашел в ней огромного паука

The Sun: огромный паук притаился в связке бананов и напугал мужчину

Житель города Виндзор, Великобритания, купил в супермаркете Tesco связку бананов и обнаружил в ней огромного крабового паука. Об этом сообщает The Sun.

35-летний Крэйг Харрисон был в шоке, когда хотел съесть купленный в магазине банан и нашел притаившуюся в связке фруктов самку гигантского крабового паука. От страха мужчина сделал шаг назад и потерял равновесие. Успокоившись, британец изловил паука, положил в пластиковый контейнер и отправил в службу дезинсекции Tesco. Там подтвердили, что напугавшее мужчину членистоногое прибыло из Доминиканской Республики.

Зоологическое общество Лондона идентифицировало особь как гигантского крабового паука: представители этого вида часто прячутся в бананах. Его укус ядовит, но не смертелен для человека, хотя и может вызвать учащенное сердцебиение, рвоту и головные боли.

Поставщик Tesco пообещал усилить проверки продукции, а представители супермаркета принесли извинения и предложили Харрисону 100 фунтов стерлингов (10,2 тысячи рублей) в качестве компенсации. Мужчину не удовлетворила эта сумма. Он заявил, что паучиха могла укусить его, защищая потомство.

Самый крупный гигантский крабовый паук был найден в пещере в Лаосе. Его диаметр составлял примерно 30 сантиметров. Обычные особи примерно вдвое меньше. В сумке каждой паучихи может содержаться до 200 яиц.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Кернс год прожил в доме, где завелся огромный паук. Несмотря на первоначальный шок, дети австралийца привыкли к членистоногому, которое ползает по дому, и назвали его Шарлоттой.