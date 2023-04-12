Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 12 апреля 2023Наука и техника

Греция купит израильские ракеты Spike

Defense News: Греция купит израильские противотанковые ракеты Spike

Фото: Dave1185 / Wikipedia

Греция купит противотанковые ракеты Spike производства израильской компании Rafael Advanced Defense Systems в рамках сделки на 370 миллионов евро. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на производителя.

Межправительственное соглашение о поставках ракет подписали генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир и Аристидис Алексопулос, возглавляющий главное управление оборонных инвестиций и вооружений Минобороны Греции.

В семейство противотанковых ракетных комплексов Spike входит несколько систем, включая универсальную ракету Spike NLOS (non-line of sight). Дальность ракет шестого поколения этой системы составляет 50 километров при запуске с воздушного носителя.

Материалы по теме:
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М» в составе танка Т-72 успешно прошел испытания с применением трофейных противотанковых ракетных комплексов.

В марте 2022 года стало известно, что в США приступили к испытаниям Spike NLOS, которые планируют завершить в 2025 году. Специалисты Rafael и Lockheed Martin оценят эксплуатационные характеристики боеприпаса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
Трамп назвал причину ухудшения отношений США с Россией
Назван самый вредный шоколад
Российские разведчики вскрыли c дрона позиции ВСУ под Марьинкой
Россиянам раскрыли правила безопасного пользования VPN-сервисов
Греция купит израильские ракеты Spike
Сын известной модели купил дом в Голливуде
В российском регионе зафиксировали пять случаев кори
В России вырос объем ставок на киберспорт
Российская армия получит «Робоснайпер»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.