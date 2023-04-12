Озвучена новая причина когнитивных нарушений у пожилых людей

Frontiers in Aging Neuroscience: обнаружен новый механизм когнитивных нарушений памяти

Американские ученые из Института биологических исследований Солка озвучили новую причину когнитивных нарушений у пожилых людей. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

Свое внимание специалисты сосредоточили на вопросе, почему у некоторых людей с возрастом сохраняется здоровая рабочая память, а у других — нет. Это позволило выявить неожиданный механизм, который был сокрыт в синапсисах — соединительных элементах, обеспечивающих связь между нейронами.

Воспользовавшись методом электронной микроскопии, авторы визуализировали мельчайшие детали строения многих синапсисов и происходящие там процессы. Они обнаружили, что потеря синапсов происходила при любом старении, но отличие было между размерами терминаля аксона (окончания синапса) и содержащихся там митохондрий.

Один из главных нейробиологических принципов — ультраструктурный размер — объясняет, что всякий раз, когда одна часть синапсического комплекса изменяется в размерах, то же самое происходит и со всеми остальными частями. То есть синапс, митохондрии и терминали должны масштабироваться в соответствии друг с другом. Ранее никто из ученых не изучал, как этот принцип может нарушаться с возрастом или болезнью.

Сохранение принципа ультраструктурного размера в перспективе позволит предотвратить ухудшение рабочей памяти у пожилых людей.