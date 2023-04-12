Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:59, 12 апреля 2023Наука и техника

Озвучена новая причина когнитивных нарушений у пожилых людей

Frontiers in Aging Neuroscience: обнаружен новый механизм когнитивных нарушений памяти

Фото: Unsplash

Американские ученые из Института биологических исследований Солка озвучили новую причину когнитивных нарушений у пожилых людей. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

Свое внимание специалисты сосредоточили на вопросе, почему у некоторых людей с возрастом сохраняется здоровая рабочая память, а у других — нет. Это позволило выявить неожиданный механизм, который был сокрыт в синапсисах — соединительных элементах, обеспечивающих связь между нейронами.

Воспользовавшись методом электронной микроскопии, авторы визуализировали мельчайшие детали строения многих синапсисов и происходящие там процессы. Они обнаружили, что потеря синапсов происходила при любом старении, но отличие было между размерами терминаля аксона (окончания синапса) и содержащихся там митохондрий.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Один из главных нейробиологических принципов — ультраструктурный размер — объясняет, что всякий раз, когда одна часть синапсического комплекса изменяется в размерах, то же самое происходит и со всеми остальными частями. То есть синапс, митохондрии и терминали должны масштабироваться в соответствии друг с другом. Ранее никто из ученых не изучал, как этот принцип может нарушаться с возрастом или болезнью.

Сохранение принципа ультраструктурного размера в перспективе позволит предотвратить ухудшение рабочей памяти у пожилых людей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Российский истребитель перехватил самолет ВМС Германии у границ
США выразили обеспокоенность тесными связями Венгрии с Россией
Эпохе ископаемого топлива в мире предрекли конец
В Госдуме оценили идею разблокировки Twitter
Определены округа Москвы с самой доступной вторичной недвижимостью
Два футболиста «Баварии» подрались в раздевалке после поражения в Лиге чемпионов
Украина попросила Испанию о поставках зенитных систем
ЦСКА стал вторым финалистом Кубка Гагарина
МИД России рекомендовал россиянам быть осторожными при планировании путешествий
Захарова прокомментировала призывы США к своим гражданам покинуть Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.