Госсек США Блинкен обсудил с главой МИД Украины Кулебой весеннее контрнаступление ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента.

«Они обсудили продолжающуюся подготовку к украинскому весеннему наступлению, включая обещания союзников и партнеров помочь в сфере безопасности», — говорится в приведенном на сайте заявлении, что противоречит словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о летнем контрнаступлении украинской армии.

Ранее Блинкен раскрыл сроки начала наступления ВСУ. По его данным, наступление украинских войск на передовой может начаться в ближайшие недели. Госсек подчеркнул, что целью стран, поддерживающих Украину в конфликте, является помощь в подготовке наступления и наращивание среднесрочного и долгосрочного потенциала государства.

