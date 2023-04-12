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11:04, 12 апреля 2023Мир

Блинкен обсудил с Кулебой весеннее контрнаступление вместо летнего

Госсек США Блинкен обсудил с главой МИД Украины Кулебой весеннее контрнаступление ВСУ

Фото: Carolyn Kaster / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента.

«Они обсудили продолжающуюся подготовку к украинскому весеннему наступлению, включая обещания союзников и партнеров помочь в сфере безопасности», — говорится в приведенном на сайте заявлении, что противоречит словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о летнем контрнаступлении украинской армии.

Ранее Блинкен раскрыл сроки начала наступления ВСУ. По его данным, наступление украинских войск на передовой может начаться в ближайшие недели. Госсек подчеркнул, что целью стран, поддерживающих Украину в конфликте, является помощь в подготовке наступления и наращивание среднесрочного и долгосрочного потенциала государства.

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Глеб Бажуткин
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