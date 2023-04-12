США подтвердили присутствие американских спецназовцев на Украине

Белый дом: в посольстве США на Украине присутствуют американские спецназовцы

В посольстве США на Украине присутствует небольшое число американских спецназовцев. Эту информацию подтвердил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Fox News.

Кирби заявил, что не может назвать точное число американских военных на Украине, однако раскрыл детали их деятельности. «Они совместно с военным атташе работают над учетом того, что поставляется в Украину и из нее», — пояснил он.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на слитые документы Пентагона сообщила, что на Украине находится почти 100 спецназовцев из стран НАТО. Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг эту информацию, но отметил, что в каждом посольстве есть официальный представитель вооруженных сил.

7 апреля стало известно об утечке секретных документов Пентагона по украинскому конфликту. В документах содержится информация о планах США и НАТО по укреплению Вооруженных сил Украины и состоянии украинской армии.