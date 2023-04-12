Брянский губернатор вручил медаль спасшему детей при атаке диверсантов школьнику

Брянский губернатор Богомаз вручил медаль спасшему детей при атаке диверсантов школьнику

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил медаль «За отвагу» школьнику Федору Симоненко, который спас детей при атаке украинских диверсантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Богомаз вручил мальчику награду во время мероприятия «Герои среди нас», которое прошло во Дворце детского и юношеского творчества.

«Федор, поздравляем с заслуженной наградой, ты наш юный герой! Брянщина гордится тобой», — сказал губернатор.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Федора медалью «За отвагу» в конце 27 марта. В указе главы государства отмечается, что мальчик был награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

2 марта диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили вылазку на территорию Брянской области. Они проникли на территорию села Любечане и обстреляли автомобиль с местными жителями, из-за чего погиб один человек. Тогда же был ранен десятилетний мальчик Федор. При этом ребенок помог девочкам выбраться из машины через заднюю дверь.