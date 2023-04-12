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02:09, 12 апреля 2023Наука и техника

Раскрыты предположительные сроки запуска российской миссии на Венеру

Первую в истории современной России миссию на Венеру запустят после 2030 года

Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com / Global Look Press

Аппарат под названием «Венера-Д», который должен стать первой в истории современной России миссией на планету, запустят после 2030 года. Предположительные сроки раскрыты в материалах правительства к посещению 12 апреля премьер-министром страны Михаилом Мишустиным НПО им. С. А. Лавочкина (входит в «Роскосмос»), пишет ТАСС.

«В настоящее время ведется разработка эскизного проекта на космический комплекс "Венера-Д"», — говорится в материалах.

Миссия «Венера-Д» состоит из российского посадочного модуля и орбитального аппарата. Изначально планировалось, что данный проект будет совместным с США. Но в апреле 2022 года в «Роскосмосе» заявили, что миссия потенциально отложена на неопределенный срок, но разрабатывается только российскими специалистами.

11 января в МАИ предложили проект беспилотника в форме эллипсоида для полетов в атмосфере Венеры. По задумке инженеров, форма эллипса понизит аэродинамическое сопротивление при движении вдоль и поперек мощных воздушных потоков. Такая конструкция эффективна при горизонтальном полете, вертикальном взлете и посадке, а также позволит беспилотнику набирать высокую скорость.

В 2021 году заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Людмила Засова сообщила, что на 11 ноября 2029 года запланирован запуск российской миссии «Венера-Д».

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Марина Совина
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