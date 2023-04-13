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19:15, 13 апреля 2023Наука и техника

Разработчик рассказал о дронах-камикадзе Altius 600M для ВСУ

ADM: США направили Украине производимые Австралией дроны-камикадзе Altius 600M

Кадр: Anduril Industries / Youtube

Производимые в Австралии дроны-камикадзе Altius 600M поставляются США украинской стороне, при этом оператор Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеет возможность управлять сразу несколькими такими беспилотниками. Об этом основатель компании-разработчика Anduril Australia Палмер Лаки заявил оборонному журналу ADM, передает РИА Новости.

По данным Лаки, 12-килограммовый беспилотник может находиться в воздухе до четырех часов и преодолевать до 400 километров. Опционально дрон может переносить трехкилограммовую боеголовку.

«Сейчас у них есть боеголовки, и они оснащены автономией. Изначально кто-то должен был вести дрон с помощью дистанционного управления и экрана, но сейчас мы сделали так, что один человек может управлять как одним, так и двумя дюжинами дронов», — рассказал основатель компании.

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Лаки заявил, что беспилотники могут использоваться, в частности, и для разведки. Русские всегда используют средства радиоэлектронной борьбы для глушения связи и навигации, чтобы автономные системы не могли действовать вблизи важных объектов. Но есть технологии, которые можно применять автономно даже внутри систем глушения, — уточнил бизнесмен.

В апреле компания Anduril Industries, выпускающая беспилотники серии Air-Launched, Tube-Integrated, Unmanned System 600 (ALTIUS 600), показала испытания дрона-камикадзе Altius 600M.

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Иван Потапов
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