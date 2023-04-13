Названа вероятная цель обнародования документов Пентагона

Политолог Асафов допустил обнародование документов Пентагона с целью дезинформации

Существует вероятность, что документы Пентагона могли быть вброшены намеренно для того, чтобы дезинформировать Министерство обороны России о реальном положении дел в украинской армии в преддверии контрнаступления. Однако данная схема многим специалистам кажется слишком сложной. Об этом «Ленте.ру» рассказал политический аналитик Александр Асафов.

«Многие военные аналитики, работающие с секретными документами, не только наши, но и иностранные, говорят о том, что есть более простые способы для того, чтобы рассказать российскому Министерству обороны и Генштабу о проблемах в украинской армии. Для этого не нужна такая многоходовка. Как и для того, чтобы показать проблему диалога Южной Кореи и США по закупке боеприпасов и так далее», — сказал Асафов.

Вместе с тем, он отметил, что любая дезинформация включает в себя часть реальных фактов, что дает возможность полагать наличие некоторой интересной для России информации.

«Если предполагать, какие цели могли быть поставлены, то, возможно, была задача дезинформировать российское Министерство обороны об истинном положении дел украинской армии в преддверии контрнаступления. Сделать так, чтобы Россия расслабилась. Но, опять же, повторюсь, что основной вывод военных аналитиков состоит в том, что для выполнения данной задачи такой путь кажется слишком сложным. Впрочем, мы знаем, что американцы способны на достаточно сложные комбинации с непонятным эффектом на выходе», — заметил политолог.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что попадание засекреченных документов Пентагона в открытый доступ могло быть намеренным вбросом с целью дезинформации.