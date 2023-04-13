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12:35, 13 апреля 2023Спорт

Бразильский игрок «Зенита» высказался о возможности получить гражданство России

Бразильский защитник «Зенита» Родригао не исключил получение российского гражданства

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Бразильский защитник «Зенита» Родригао высказался о возможности получить российское гражданство. Его слова приводит Metaratings.

27-летний игрок поделился, что никогда не думал об этом всерьез. «У меня никогда не было информации, для чего мне это нужно. Не исключаю, что в будущем этот вопрос может возникнуть. Не исключаю, что могу рассмотреть этот вопрос», — отметил он.

Родригао выступает за сине-бело-голубых с июля 2022 года. В составе команды он провел 24 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. В предыдущем сезоне бразилец защищал цвета «Сочи».

24 февраля стало известно, что два бразильских футболиста «Зенита» — Малком и Клаудиньо — сменили гражданство на российское. Бывший нападающий сборной России Ари рассказал, что в Бразилии осудили спортсменов, когда узнали об их решении.

Дарья Коршунова
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