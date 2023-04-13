Бразильский игрок «Зенита» высказался о возможности получить гражданство России

Бразильский защитник «Зенита» Родригао не исключил получение российского гражданства

Бразильский защитник «Зенита» Родригао высказался о возможности получить российское гражданство. Его слова приводит Metaratings.

27-летний игрок поделился, что никогда не думал об этом всерьез. «У меня никогда не было информации, для чего мне это нужно. Не исключаю, что в будущем этот вопрос может возникнуть. Не исключаю, что могу рассмотреть этот вопрос», — отметил он.

Родригао выступает за сине-бело-голубых с июля 2022 года. В составе команды он провел 24 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. В предыдущем сезоне бразилец защищал цвета «Сочи».

24 февраля стало известно, что два бразильских футболиста «Зенита» — Малком и Клаудиньо — сменили гражданство на российское. Бывший нападающий сборной России Ари рассказал, что в Бразилии осудили спортсменов, когда узнали об их решении.