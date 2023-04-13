Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
2:0
Завершен
Карен Хачанов
Монте-Карло
Даниил Медведев
Сегодня
19:45 (Мск)
Александр Зверев
Монте-Карло
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Севилья
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
18:06, 13 апреля 2023Спорт

Ирландский гонщик погиб во время теста перед чемпионатом мира

Ирландский гонщик Крейг Брин погиб во время теста перед чемпионатом мира
Крэйг Брин

Крэйг Брин. Фото: Micke Fransson / TT News Agency / Reuters

Ирландский гонщик Крэйг Брин погиб во время теста перед соревнованиями чемпионата мира по классическому ралли. Об этом сообщается в Twitter Hyundai Motorsport, за который выступал спортсмен.

Машина Брина врезалась в деревянный столб во время предварительного заезда. Уточняется, что штурман Джеймс Фултон не пострадал. «Hyundai Motorsport выражает свои искренние соболезнования семье, друзьям Крейга и его многочисленным поклонникам и на данный момент не будет давать дальнейших комментариев», — сказано в заявлении команды.

33-летний Брин с 2009 года выступал на этапах чемпионата мира по ралли. Он восемь раз завоевывал медали турнира.

Ксения Курашкина
Комментарии отключены
Последние новости
Президент Бразилии призвал отказаться от доллара
Раскрыты имена артистов фестиваля VK Fest
Илон Маск попал в список самых влиятельных людей года
Венгрия выйдет из структуры подконтрольного России банка
В России письма школьников участникам СВО нашли в мусорном баке
Хирург раскрыла россиянкам опасность увеличения ягодиц
В России оценили намерение шести стран создать альтернативную IBA федерацию
Вышедшую на улицу обнаженной актрису выписали из психиатрической больницы
Утопивший жену в ведре россиянин предстанет перед судом
Разведка США заподозрила Китай в планировании тайных поставок оружия России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.