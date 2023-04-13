Ирландский гонщик погиб во время теста перед чемпионатом мира

Ирландский гонщик Крейг Брин погиб во время теста перед чемпионатом мира

Ирландский гонщик Крэйг Брин погиб во время теста перед соревнованиями чемпионата мира по классическому ралли. Об этом сообщается в Twitter Hyundai Motorsport, за который выступал спортсмен.

Машина Брина врезалась в деревянный столб во время предварительного заезда. Уточняется, что штурман Джеймс Фултон не пострадал. «Hyundai Motorsport выражает свои искренние соболезнования семье, друзьям Крейга и его многочисленным поклонникам и на данный момент не будет давать дальнейших комментариев», — сказано в заявлении команды.

33-летний Брин с 2009 года выступал на этапах чемпионата мира по ралли. Он восемь раз завоевывал медали турнира.