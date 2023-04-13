ФСБ назвала организаторов убийства Владлена Татарского. Кто помог украинским спецслужбам взорвать военкора?

ФСБ назвала организаторами убийства военкора Татарского спецслужбы Украины и их агентуру

Организаторами убийства военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), который погиб 2 апреля в результате взрыва в петербургском кафе Street Food Bar №1, были спецслужбы Украины и их агентура из числа российских оппозиционеров. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России.

ФСБ назвала соучастника убийства Владлена Татарского

Спецслужба вместе со Следственным комитетом России (СКР) установила соучастника убийства Владлена Татарского: по данным следствия, вместе с Дарьей Треповой это преступление готовил член украинской диверсионно-террористической группы 36-летний Юрий Денисов.

Как считают в ФСБ, Денисов при помощи сервиса экспресс-доставки через посредника передал Треповой в Москве взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст военкора.

Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года прибыл из Киева через территорию Латвии в столичный регион, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения Максима Фомина.

Из сообщения ЦОС ФСБ России

Для этого Денисов купил автомобиль и арендовал квартиру рядом с домом военкора. На следующий день после теракта, 3 апреля, диверсант транзитом через Армению улетел из России в Турцию. В настоящее время началась процедура его объявления в международный розыск.

Исполнительница преступления действовала по призывам оппозиции

Как считают в ФСБ, Дарья Трепова совершила теракт в результате неоднократных призывов руководителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Речь идет о Леониде Волкове и Иване Жданове (физические лица, выполняющие функции иностранных агентов, включены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

Расследование теракта продолжается. Все его организаторы и соучастники будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Из сообщения ЦОС ФСБ России

Убийство военкора брала на себя «Национальная республиканская армия»

4 апреля ответственность за теракт в Санкт-Петербурге взяла на себя «Национальная республиканская армия» (НРА). Ее представители утверждали, что устроили теракт, направленный лично против военкора Владлена Татарского. По их словам, они не связаны с какими-либо иностранными структурами или спецслужбами.

Диверсанты из этой группировки подозреваются в причастности к другому громкому преступлению — убийству журналиста и общественного деятеля Дарьи Дугиной, которая погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа 2022 года.

Впервые о существовании НРА стало известно из заявлений беглого экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга; физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента).

При этом генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с «Лентой.ру» отмечал, что до этих высказываний никто из задержанных в России за поджоги или попытки диверсий не объявлял себя представителем НРА — а значит, не исключено, что эта организация является выдумкой.

В результате теракта в Санкт-Петербурге пострадали десятки человек

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в петербургском кафе Street Food Bar №1, где проходил его творческий вечер. При этом более 40 человек получили ранения разной степени тяжести. СКР квалифицировал произошедшее как теракт.

Бомба была заложена в статуэтке, которую Татарскому во время творческого вечера передала Дарья Трепова — бывшая активистка запрещенного ФБК.

Сама Трепова на допросе призналась, что в сети познакомилась с неким активистом, который предложил ей переехать в Киев и стать редактором медиаресурса.

Для этого Дарье якобы необходимо было пройти «стажировку», частью которой и была передача статуэтки Татарскому. Трепова утверждает: она не знала, что в статуэтке заложена бомба. В СКР считают, что девушка действовала по указанию кураторов с Украины. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) ранее также заявили, что убийство военкора спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК.

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