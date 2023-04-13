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01:05, 13 апреля 2023Наука и техника

В НАСА высказались о достижениях Гагарина

НАСА: США чтут достижения Гагарина как первого человека в космосе

Фото: Marc Rasmus / Globallookpress.com

США чтут достижения первого космонавта Юрия Гагарина, заявило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, в США отмечают Международный день полета человека в космос. «Мы чествуем достижения первого человека в космосе в 1961 году и первый запуск космического челнока в 1981 году», — высказались в НАСА.

В июле госкорпорация «Роскосмос» и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах. В «Роскосмосе» подчеркнули, что соглашение выгодно обеим сторонам и поспособствует развитию сотрудничества в рамках программы МКС.

В январе НАСА и «Роскосмос» договорились о замене при эвакуации «Союза» на Crew Dragon. С этой целью на американском космическом корабле будет оборудовано пятое место.

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Марина Совина
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