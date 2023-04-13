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12:42, 13 апреля 2023Мир

Сидевшая за наркотики баскетболистка Грайнер написала книгу о российской тюрьме

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер выпустит книгу о тюремном заключении в России

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, сидевшая в российской тюрьме за контрабанду наркотиков, написала книгу о своем заключении. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на издательство Alfred A. Knopf.

Грайнер выпустит свои мемуары в 2024 году. Она заявила, что готова поделиться своим опытом тюремного заключения в России. «День моего ареста стал началом непостижимого периода в моей жизни, о котором я только сейчас смогу рассказать», — передает слова спортсменки издательство.

Баскетболистка надеется, что ее книга повысит осведомленность о других американцах, задержанных за границей. Например, о корреспонденте The Wall Street Journal Эване Гершковиче, которого задержали 30 марта в Екатеринбурге и обвиняют в шпионаже.

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Семен Александров
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