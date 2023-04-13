Певец Сергей Лазарев рассказал о смерти своей бабушки

Российский эстрадный певец Сергей Лазарев рассказал о смерти своей бабушки. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на социальные сети артиста.

Артист поделился, что его близкая родственница Жанна Петровна умерла на 86-м году жизни, а также призвал поклонников ценить каждый момент, проводимый с любимыми людьми.

«Когда уходят из жизни близкие и родные люди, которых ты видишь и любишь с рождения, всегда что-то ломается внутри... Жуткая встряска... Расстановка приоритетов...» — написал исполнитель.

Лазарев добавил, что его дочь Анна является копией ушедшей из жизни бабушки.

В конце февраля стало известно о смерти 66-летнего брата американской певицы Мадонны Джерарда Чикконе. Родственник артистки жил на под мостом и страдал от алкогольной зависимости. Позже сообщалось, что брат исполнительницы умер из-за дыхательной недостаточности и рака горла.