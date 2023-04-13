19-летняя девушка погибла в ДТП с мотоциклом в Москве

Мотоциклист протаранил дорожный знак и авто в Москве, в ДТП погибла девушка-пассажир

Мотоциклист протаранил дорожный знак на улице Грекова на севере Москвы, в результате ДТП погибла 19-летняя девушка-пассажир. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, все произошло в ночь на четверг, 13 апреля. 19-летний мотоциклист совершил столкновение с последующим наездом на металлическую стойку дорожного знака с автомобилем Lada. Находящаяся с ним пассажирка от полученных травм скончалась на месте.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы взяла на контроль установление обстоятельств происшествия, принятие процессуального решения и привлечение виновного к уголовной ответственности.

29 марта сообщалось, что в Тюменской области двое школьников взяли чужой мотоцикл и попали в ДТП. Все произошло из-за того, что водитель Lada не пропустил поворачивающих на мотоцикле подростков. Сотрудники Госавтоинспекции проводили проверку.

До этого в городе Меленки Владимирской области два подростка угнали машину скорой помощи и попали в ДТП.