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12:41, 13 апреля 2023Наука и техника

Разработана вакцина от самой распространенной острой кишечной инфекции

PNAS: разработана вакцина от норовируса на основе прививок от ротавируса

Фото: Julia Koblitz / Unsplash

Ученые из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе разработали вакцину от самой распространенной острой кишечной инфекции, вызываемой норовирусом. Результаты работы опубликованы в журнале PNAS

Согласно статистике, каждый год норовирус провоцирует сотни миллионов случаев пищевого отравления, а также смерть как минимум 50 тысяч детей, но эффективных методов борьбы с ним не существует. Всему виной сложность изучения патогена в лабораторных условиях, что препятствовало созданию вакцин и лекарств. Теперь авторы нашли подход, который позволяет разработать прививку от вируса на основе комбинации препаратов от ротавируса.

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Специалисты предложили использовать модель ротавируса, чтобы обойти технические трудности. Исследователи внедрили ген белка, который формирует внешнюю поверхность норовируса, в геном лабораторного штамма ротавируса. Затем модифицированный ротавирус ввели перорально детенышам мышей с ослабленным иммунитетом, подобно тому, как вводят вакцины детям. У подопытных взяли образцы крови и кала через четыре, шесть и восемь недель. Через девять недель после первоначальной прививки подопытным мышам ввели бустер с помощью инъекции и снова взяли образцы спустя неделю.

Сильная реакция антител в крови наблюдалась у 9 из 11 мышат, а в кишечнике — у всех испытуемых. При этом некоторые антитела из крови и кишечника смогли нейтрализовать ротавирус и норовирус в органоидах человеческого кишечника.

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Елена Апазиди
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