Разработана вакцина от самой распространенной острой кишечной инфекции

PNAS: разработана вакцина от норовируса на основе прививок от ротавируса

Ученые из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе разработали вакцину от самой распространенной острой кишечной инфекции, вызываемой норовирусом. Результаты работы опубликованы в журнале PNAS

Согласно статистике, каждый год норовирус провоцирует сотни миллионов случаев пищевого отравления, а также смерть как минимум 50 тысяч детей, но эффективных методов борьбы с ним не существует. Всему виной сложность изучения патогена в лабораторных условиях, что препятствовало созданию вакцин и лекарств. Теперь авторы нашли подход, который позволяет разработать прививку от вируса на основе комбинации препаратов от ротавируса.

Специалисты предложили использовать модель ротавируса, чтобы обойти технические трудности. Исследователи внедрили ген белка, который формирует внешнюю поверхность норовируса, в геном лабораторного штамма ротавируса. Затем модифицированный ротавирус ввели перорально детенышам мышей с ослабленным иммунитетом, подобно тому, как вводят вакцины детям. У подопытных взяли образцы крови и кала через четыре, шесть и восемь недель. Через девять недель после первоначальной прививки подопытным мышам ввели бустер с помощью инъекции и снова взяли образцы спустя неделю.

Сильная реакция антител в крови наблюдалась у 9 из 11 мышат, а в кишечнике — у всех испытуемых. При этом некоторые антитела из крови и кишечника смогли нейтрализовать ротавирус и норовирус в органоидах человеческого кишечника.