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13:55, 13 апреля 2023Экономика

Объем нефти на танкерах достиг максимума

Bloomberg: объем сырой нефти на танкерах в море достиг максимума с пандемийного 2020 года

Фото: Yoruk Isik / Reuters

На минувшей неделе объем сырой нефти на танкерах, находящихся в море, достиг 1,27 миллиарда баррелей, что сравнимо с показателями 2020 года. Об этом со ссылкой на данные Vortexa пишет Bloomberg.

Три года назад, с началом пандемии COVID-19 и многочисленными локдаунами, спрос на нефть резко упал. В результате сырье стало очень сложно продать, его объем в море на максимуме превышал 1,3 миллиарда баррелей. Нынешняя ситуация возникла по другой причине, отмечают эксперты, в первую очередь из-за изменения логистики российских поставок.

Аналитик UBS Group AG Джованни Стауново указал, что Россия отправляет большие объемы сырья в страны за пределами ЕС, что делает неизбежным увеличение маршрута. Кроме того, Евросоюз теперь покупает нефть в более отдаленных местах.

С августа 2022 года объем сырой нефти в море вырос на 230 миллионов баррелей. В последнюю неделю Россия на фоне сокращения прокачки по нефтепроводам побила очередной рекорд по морским поставкам — четыре миллиона баррелей в сутки. Впрочем, во вторник, 11 апреля, Bloomberg сообщало о падении отгрузки до трех миллионов.

В марте, согласно подсчетам Kpler, российские компании поставили рекордный объем нефтепродуктов по морю, достигнув показателя в 3,13 миллиона баррелей в сутки. Такой результат связан как с эмбарго Евросоюза, так и сезоном штормов в феврале, из-за которого отгрузка сокращалась.

Ранее в Минфине указывали, что первом квартале 2023 года нефтегазовые доходы федерального бюджета сократились на 45 процентов, до 1,635 триллиона рублей, из-за сильного снижения цен на основной российский экспортный сорт нефти Urals.

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Платон Щукин
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