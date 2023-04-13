Кендалл Дженнер заподозрили в пластике ягодиц из-за новых фото в бикини

Модель Кендалл Дженнер заподозрили в пластике ягодиц из-за новых снимков в бикини

Американскую модель Кендалл Дженнер заподозрили в обращении к пластическому хирургу из-за новых снимков в откровенном образе. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых она позирует в бикини с цветочным принтом бренда Heavy Manners. Телезвезду запечатлели лежащей на шезлонге с распущенными мокрыми волосами. При этом на лице Дженнер отсутствовал макияж, а от аксессуаров она отказалась.

Подписчики обратили внимание на изменения в фигуре манекенщицы и посчитали, что она сделала пластическую операцию. «Мне кажется, что ее ягодицы стали похожи на ягодицы Ким», «Пошла по стопам сестер?», «С фигурой явно что-то не так», «Кажется, кто-то прибегнул к пластике», — высказывались фанаты.

Сама Дженнер никак не отреагировала на высказывания поклонников.

Ранее в апреле Кендалл Дженнер заметили в платье 25-летней давности. Модель снялась в шелковом платье длины макси голубого цвета с кружевным белым декором. Известно, что данный предмет гардероба впервые представили публике на показе весенне-летней коллекции упомянутого модного дома в 1998 году. Тогда в нем прошлась по подиуму манекенщица Наоми Кэмпбелл.