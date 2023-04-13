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00:40, 13 апреля 2023Бывший СССР

В ЛНР прокомментировали планируемое контрнаступление ВСУ

Экс-посол ЛНР Мирошник усомнился, что Запад согласовывает с Киевом контрнаступление ВСУ
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Экс-глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник ответил на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который рассказал о дате начала контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Мирошник усомнился, что западные страны согласовывают с Киевом контрнаступление ВСУ. По его мнению, планы украинских военных обсуждают генералы НАТО или «структура военных управленцев Запада».

«К заявлению Шмыгаля нужно относиться как к информационному шуму, задача которого просто размыть существующую повестку. Поэтому Шмыгаль и планирование наступления в кавычках "контрнаступления" вообще никак не связано. То есть у Шмыгаля точно никто не спрашивал, когда организовывать наступление украинских вооруженных формирований, которое готовится однозначно», — подчеркнул экс-посол ЛНР.

Ранее Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже летом. По его словам, Киев не чувствует давления со стороны западных «друзей и партнеров».

До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен раскрыл сроки начала наступления ВСУ. По его данным, наступление украинских войск на передовой может начаться в ближайшие недели.

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Марина Совина
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