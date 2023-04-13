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11:33, 13 апреля 2023Мир

В Италии установили личности пособников побега сына российского губернатора

La Repubblica: группа из шести-семи человек помогла Артему Уссу сбежать из Италии

Фото: MikeDotta / Shutterstock / Fotodom

Группа из шести-семи человек помогла российскому предпринимателю, сыну красноярского губернатора Александра Усса Артему сбежать из-под домашнего ареста в Италии. Личности четырех-пяти пособников уже установлены, в отношении них ведется расследование. Об этом cо ссылкой на материалы расследования миланской прокуратуры сообщает la Repubblica.

По данным газеты, Усс выехал из страны по поддельным документам через Словению, затем попал в Сербию, а оттуда, возможно, вылетел в Россию. Следствие полагает, что по пути предприниматель сменил несколько машин.

Уточняется, что миланская прокуратура также расследуют возможную причастность к побегу Усса российских спецслужб.

Ранее газета Corriere della Sera со ссылкой на следствие сообщила, что в день побега Усса недалеко от дома ждал водитель. Кроме того, электронный браслет, который носил сын российского губернатора, сработал с опозданием в несколько минут. Арестованный также использовал мобильный телефон, несмотря на запрет.

В марте стало известно, что Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. 21 марта в Милане было принято решение о его экстрадиции в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. При этом еще в январе мужчина захотел быть экстрадированным в Россию, где против него заведено дело по обвинениям в мошенничестве.

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Варвара Кошечкина
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