Пентагон заявил о преднамеренной утечке секретных документов США

Представитель Пентагона Райдер: утечка секретных документов США была преднамеренной

Соединенные Штаты заключили, что утечка секретных документов Пентагона была совершена преднамеренно. Об этом заявил представитель американского военного ведомства Патрик Райдер.

«Хочу подчеркнуть, что это было преднамеренное преступное деяние в нарушение существующих процедур», — отметил он. По его словам, все, кто имеет дело с соответствующей информацией, дали подписку о неразглашении.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

Впоследствии газета The New York Times сообщила, что секретные документы Пентагона, вероятно, выложил в интернет военнослужащий ВВС Нацгвардии США.