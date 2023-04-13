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21:28, 13 апреля 2023Мир

Пентагон заявил о преднамеренной утечке секретных документов США

Представитель Пентагона Райдер: утечка секретных документов США была преднамеренной

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Соединенные Штаты заключили, что утечка секретных документов Пентагона была совершена преднамеренно. Об этом заявил представитель американского военного ведомства Патрик Райдер.

«Хочу подчеркнуть, что это было преднамеренное преступное деяние в нарушение существующих процедур», — отметил он. По его словам, все, кто имеет дело с соответствующей информацией, дали подписку о неразглашении.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

Впоследствии газета The New York Times сообщила, что секретные документы Пентагона, вероятно, выложил в интернет военнослужащий ВВС Нацгвардии США.

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Марина Совина
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