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14:48, 13 апреля 2023Спорт

18-летняя итальянская волейболистка выпала из окна и разбилась насмерть

Итальянская волейболистка Итума выпала из окна гостиницы в Турции и разбилась насмерть

Фото: Nicholas Russo / Globallookpress.com

Волейболистка итальянского клуба «Новара» Джулия Итума погибла в возрасте 18 лет. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, спортсменка разбилась насмерть, выпав из окна гостиничного номера в Стамбуле (Турция). Отмечается, что днем ранее клуб со счетом 0:3 уступил турецкому «Эджзаджибаши» и не смог выйти в финал Лиги чемпионов.

На счету Итумы победа на молодежном чемпионате Европы в составе сборной Италии. Тренер национальной команды Мауро Берруто выразил соболезнования в связи с гибелью спортсменки.

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Андрей Стрельцов
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